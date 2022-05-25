Будапешт, , 11:05 — REGNUM Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов не допущен до выборов на пост главы Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Об этом 25 мая сообщает пресс-служба IWF.

Тяжелая атлетика Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Выборный конгресс IWF пройдёт 25–26 июня. До этого выборы нового руководства IWF не раз переносились

Ранее Агапитов сообщил, что ФТАР планирует выдвинуть своих представителей на выборы в руководящие органы IWF, в том числе на пост главы организации.

3 марта исполком IWF наложил временный запрет на участие российских и белорусских тяжелоатлетов в международных соревнованиях.

Напомним, в апреле 2020 года исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который был президентом организации с 2000 года в связи с выявлением фактов коррупции, направленных на сокрытие положительных допинг-проб. В октябре 2020 года исполком IWF британца Майка Ирани назначил исполняющим обязанности главы организации.

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