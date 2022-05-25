Будапешт, 25 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов не допущен до выборов на пост главы Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Об этом 25 мая сообщает пресс-служба IWF.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Тяжелая атлетика

Выборный конгресс IWF пройдёт 25–26 июня. До этого выборы нового руководства IWF не раз переносились

Ранее Агапитов сообщил, что ФТАР планирует выдвинуть своих представителей на выборы в руководящие органы IWF, в том числе на пост главы организации.

3 марта исполком IWF наложил временный запрет на участие российских и белорусских тяжелоатлетов в международных соревнованиях.

Напомним, в апреле 2020 года исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который был президентом организации с 2000 года в связи с выявлением фактов коррупции, направленных на сокрытие положительных допинг-проб. В октябре 2020 года исполком IWF британца Майка Ирани назначил исполняющим обязанности главы организации.