Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект о социальной помощи участникам специальной военной операции России на Украине. Парламентарии рассмотрели законодательную инициативу 25 мая в рамках очередного заседания Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Заседающим его представил член городского правительства Константин Сухенко.

Мера по поддержке участников спецоперации уже принята на федеральном уровне. Субъекты РФ могут установить и свои дополнительные выплаты для жителей регионов. Законопроект в Санкт-Петербурге разработан с целью обеспечения защиты интересов граждан, выполняющих специальные задачи на территории ДНР, ЛНР и Украины в связи с проведением специальной военной операции.

«К таким гражданам относятся военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, также лица, проходящие службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, и лица, направленные, командированные для выполнения соответствующих задач, а также волонтёры, участвующие в выполнении работ или оказании услуг по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры на территории, на которой ведётся спецоперация», — пояснил Сухенко.

Также проект предусматривает, что полномочия по принятию мер социальной поддержки, по определению их размера будут переданы Смольному. Правительство Петербурга уже разработало сетку выплат для пострадавших в ходе операции. Максимальная поддержка достигнет одного миллиона рублей.

«Поскольку деятельность на территории ДНР, ЛНР, Украины связана с реальным риском и угрозой для жизни и здоровья людей, к сожалению, так, то и мы, наверное, не можем эти обстоятельства не учитывать и вот, собственно говоря, поэтому рассматриваем те шаги, те меры, которые может взять на себя Петербург», — добавил Константин Сухенко.

Депутаты одобрили инициативу, подчеркнув значимость службы миссии Вооружённых сил РФ на Украине. Но между тем выразили желание подробнее узнать о конкретных размерах выплат и мерах поддержки.