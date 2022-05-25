Пятигорск, Ставропольский край, , 11:05 — REGNUM В Ставропольском крае пойдут под суд трое подозреваемых по делу о незаконном обороте фальшивых денежных средств. Одна из них — жительница Ставрополя, двое ее подельников — выходцы из Дагестана. Их обвиняют в «хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации», сообщили 25 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трое злоумышленников в 2021 году купили в Пятигорске поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей. По данным следствия, таких купюр было не менее 14 штук, а подозреваемые приобрели их намеренно, с целью извлечения выгоды при сбыте.

«Фигуранты уголовного дела сбыли указанные поддельные банковские билеты путем покупки женского платья в магазине города Пятигорска и мобильного телефона марки «Iphone», — сообщили подробности в прокуратуре.

Расследованное уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в Пятигорский суд для рассмотрения по существу.

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