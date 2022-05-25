Магадан, 25 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В школах Магаданской области 25 мая прозвенел последний звонок. В этом году — для 770 выпускников.

Mod-no.by Последний звонок

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«Был на праздничном мероприятии в гимназии №30. Они уже в 33-й раз выпускают во взрослую жизнь своих воспитанников. Хочу пожелать всем выпускникам только лучшего, счастья и реализации себя в этой жизни. Используйте то, чему вас научили в школе. Удачной сдачи экзаменов», — напутствовал в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, разборками и дракой закончился последний звонок в посёлке Дунай в Приморском крае.