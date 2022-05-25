Иркутск, 25 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Для Иркутской области пандемийный 2021 год стал годом восстановления региональной экономики. Подробности по итогам ежегодного отчёта главы Приангарья Игоря Кобзева на сессии регионального парламента 25 мая сообщает телеграм-канал областного правительства.

Правительство Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

«Несмотря на коронавирус и его влияние на все сферы жизни, 2021-й стал для региональной экономики годом восстановления: статистика зафиксировала достаточно существенный рост показателей по большинству индикаторов. Так, увеличились валовой региональный продукт, сводный индекс промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал. И сегодня, несмотря на сложившуюся макроэкономическую ситуацию, регион продолжает двигаться вперед», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Для сохранения набранных темпов в новых условиях правительство Иркутской области приняло ряд безотлагательных мер по поддержке реального сектора экономики. Эта работа будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, за счет собственного производства Иркутская область может полностью удовлетворить потребность в зерне, яйцах, пищевой соли. Уровень самообеспечения картофелем, по предварительной оценке, составляет 92%, молоком — 86, мясом — 62%, недостающее количество ввозится из-за пределов региона.

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