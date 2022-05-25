Протестующие в Ереване заблокировали здание Собеза
Ереван, 25 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна 25 мая заблокировали здание Совета национальной безопасности (СНБ) республики. Об этом сообщает агентство Newsarmenia.
По данным журналистов, одна из групп ранее блокировала резиденцию президента. Возглавляющий её вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что здание тоже СНБ заблокировано другими активистами и предложил отправить туда группу человек 30 — 50.
«Есть предложение, чтобы наши депутаты прошли в СНБ, у них есть, что передать. Из этого здания множество антиармянских заявлений звучало в этот период», — сказал Сагателян.
Он добавил, что должны быть заблокированы все структуры, которые «не служат народу».
Напомним, с 1 мая протестующие в Ереване почти каждый день блокировали движение на улицах. 24 мая они пришли к МИД, отреагировав на переговоры Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации отношений двух стран, которые прошли накануне. В последующих поле переговоров заявлениях не говорилось о Нагорном Карабахе, что, по мнению протестующих, свидетельствует о том, что жителей республики посчитали нацменьшинством Азербайджана.