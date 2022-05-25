Ереван, 25 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна 25 мая заблокировали здание Совета национальной безопасности (СНБ) республики. Об этом сообщает агентство Newsarmenia.

Police.am Беспорядки в Ереване

По данным журналистов, одна из групп ранее блокировала резиденцию президента. Возглавляющий её вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что здание тоже СНБ заблокировано другими активистами и предложил отправить туда группу человек 30 — 50.

«Есть предложение, чтобы наши депутаты прошли в СНБ, у них есть, что передать. Из этого здания множество антиармянских заявлений звучало в этот период», — сказал Сагателян.

Он добавил, что должны быть заблокированы все структуры, которые «не служат народу».

Напомним, с 1 мая протестующие в Ереване почти каждый день блокировали движение на улицах. 24 мая они пришли к МИД, отреагировав на переговоры Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации отношений двух стран, которые прошли накануне. В последующих поле переговоров заявлениях не говорилось о Нагорном Карабахе, что, по мнению протестующих, свидетельствует о том, что жителей республики посчитали нацменьшинством Азербайджана.