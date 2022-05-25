Калуга, , 11:46 — REGNUM Жители Калужской области направили в первом квартале 2022 года в Банк России 421 обращение, что на 15% больше, чем за такой же период 2021 года. Значительная часть обращений была вызвана необходимостью разъяснения мер поддержки населения и бизнеса. Об этом 25 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

В Калуге активизировались нелегальные финансовые компании cbr.ru

189 обращений, зафиксированных в январе–марте, касались деятельности банков. В частности, увеличилось количество жалоб калужан на работу компаний на финансовом рынке без соответствующего разрешения, в том числе незаконно позиционирующих себя в качестве форекс-дилеров, — 30 обращений против восьми годом ранее. Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, соцсети и мессенджеры. К примеру, для привлечения клиентов многие нелегальные форекс-дилеры заявляли о наличии лицензии зарубежного регулятора, но в большинстве случаев размещаемые на сайте компаний иностранные лицензии оказывались фиктивными.

«Прежде чем обратиться в финансовую организацию, проверьте её легальность на сайте Банка России — у неё должна быть лицензия или разрешение Банка России на заявленную деятельность. Кроме того, уточните, не находится ли она в списке компаний с признаками нелегальной деятельности» — отметила Ирина Карлаш.

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