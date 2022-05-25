Гватемала, 25 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Государственные и частные больницы внимательно следят за подозрительными случаями заболевания обезьяньей оспой в Гватемале. Об этом пишет Prensa Latina.

Гватемала

Распоряжение министерства здравоохранения и социальной помощи, разосланное во все медицинские учреждения страны, предписывает принимать меры и уведомлять об инфекционном заболевании, впервые обнаруженном у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго.

Согласно документу, целью является мониторинг симптомов и признаков, связанных с обезьяньей оспой, хотя до сих пор не было подтверждений того, что в страну проникла эта болезнь.

Среди симптомов в информационном бюллетене упоминаются лихорадка, головная боль, опухшие лимфатические узлы, боли в мышцах и слабость в первые дни после заражения.

Эпидемиологическая тревога была объявлена после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о появлении случаев заболевания в 12 странах, включая Австралию, Бельгию, Канаду и США.