Москва, , 11:11 — REGNUM Власти Ленинградской области ожидают федерального финансирования для подключения нового строящегося моста через полноводную реку Свирь к дорожной сети региона. Об этом на «Часе Ленинградской области» на заседании Совета Федерации 25 мая заявил глава Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Река Свирь Дарья Драй © ИА REGNUM

Спикер напомнил, что строительство новых мостов через реку Волхов в Киришах и реку Свирь в Подпорожье ведётся опережающими темпами. Строительство первой очереди моста через Свирь планируется завершить уже в 2023 году при плановой дате 2026 год.

«Однако полноценное использование этого объекта будет затруднено из-за отсутствия транспортных развязок. Для завершения проекта и подключения Подпорожья к федеральным магистралям просим рассмотреть возможность федерального финансирования. Ориентировочная стоимость второй очереди — 3,2 млрд рублей», — сказал Бебенин, обращаясь к сенаторам.

Напомним, власти Ленинградской области получат из федерального бюджета дополнительные 710 млн рублей, чтобы достроить мост через реку Свирь и построить новую переправу через небольшую реку Мойка в Кировском районе Ленобласти.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть получит 710 млн рублей на достройку двух мостов