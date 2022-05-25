* запрещённая в России организация

Киев, 25 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Сдавшийся в плен командир нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко рассказал жене об условиях содержания в плену. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным» Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным

Издание сообщает, что Денис и Екатерина Прокопенко провели телефонный разговор, в котором боевик заявил, что с ним всё в порядке. Женщина рассказала журналистам, что слышала от других источников об удовлетворительных условиях содержания в плену.

«Их кормят, поят. Условия их устраивают, и за этот короткий период они не подвергались насилию», — сказала Екатерина.

Денис Прокопенко вместе с другими националистами сдался в Мариуполе. Всего оружие сложили 2439 боевиков.