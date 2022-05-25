Мальмё, Швеция, , 10:59 — REGNUM Разработчики из шведской студии Tarsier намекают на скорый анонс своей новой игры. Об этом 25 мая пишет портал ComicBook.

Little Nightmares II Иван Шилов ©ИА REGNUM

Первый тизер не даёт никакой конкретной информации о новой игре, но фанаты в комментариях уверены, что это Little Nightmares 3. Впрочем, сами разработчики ранее говорили, что не планируют возвращаться к этой франшизе.

Напомним, что Little Nightmares — это серия приключенческих игр с элементами ужаса, посвящённых путешествию маленьких детей по опасному внешнему миру. Наша рецензия на вторую часть серии доступна по ссылке.

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