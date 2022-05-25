Мальмё, Швеция, 25 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Разработчики из шведской студии Tarsier намекают на скорый анонс своей новой игры. Об этом 25 мая пишет портал ComicBook.

Иван Шилов ИА REGNUM Little Nightmares II

Первый тизер не даёт никакой конкретной информации о новой игре, но фанаты в комментариях уверены, что это Little Nightmares 3. Впрочем, сами разработчики ранее говорили, что не планируют возвращаться к этой франшизе.

Напомним, что Little Nightmares — это серия приключенческих игр с элементами ужаса, посвящённых путешествию маленьких детей по опасному внешнему миру. Наша рецензия на вторую часть серии доступна по ссылке.