Бухарест, 25 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) объявила о намерении посетить Румынию с 30 мая по 10 июня текущего года со специальным визитом. Об этом 25 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Предполагается, что в ходе своего пребывания в Бухаресте чиновники МВФ обсудят с представителями румынского правительства вопросы интеграции этой страны в структуры зоны евро, а также выделения Румынии дополнительных средств из общего бюджета Евросоюза.

Напомним, ранее официальный Бухарест обратился к руководству Фонда с просьбой о предоставлении денег на финансирование новых гуманитарных проектов, в том числе размещении и содержании на румынской территории беженцев с Украины.