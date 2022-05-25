Техас, США, 25 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Американский актёр Мэттью МакКонахи высказался о стрельбе в начальной школе его родного города Ювальде в штате Техас. Артист опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter 25 мая.

Мэттью Макконахи

«Мы еще раз трагически доказали, что не можем нести ответственность за права, которые дают нам наши свободы… Это настоящий призыв к действию сейчас для каждого американца — подойти к зеркалу, посмотреть подольше и спросить себя: «Что мы действительно ценим? Как мы устраняем проблему? На какие маленькие жертвы каждый из нас может пойти сегодня, чтобы завтра сохранить более здоровую и безопасную нацию, штат и соседство?» — говорит МакКонахи. «Мы не можем еще раз выдохнуть, оправдаться и принять эти трагические реалии… Необходимо принять меры, чтобы ни одному родителю не пришлось испытать то, что пережили родители в Ювальде и другие до них», — считает артист, намекая на ужесточение законодательства о владении огнестрельным оружием в США.

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая 2022 года в Ювальде 18-летний местный житель открыл стрельбу в начальной школе. В результате этого погибли 22 человека, 19 из которых были детьми.