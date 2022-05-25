Анкара, 25 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Обсуждение заявок Финляндии и Швеции на вступление этих стран в Североатлантический альянс (НАТО) проведет турецкий Совет безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 25 мая сообщает агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании 26 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуацию в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, а также наращивание военного арсенала соседней Греции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации источника, на третьем с начала 2022 года заседании Совбеза Турции также будут обсуждаться другие, важные для Анкары темы, включая спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

При этом отмечается, что в контексте ситуации на севере Черного моря будут обсуждены мирные инициативы Анкары по Украине, а также инициативы посредничества, поставки гуманитарной помощи и усилия по достижению долгосрочного перемирия.

«Касательно ситуации в Эгейском и восточной части Средиземного моря, участники заседания подробно рассмотрят тему защиты интересов и прав Турции и… Северного Кипра. Члены Совета обсудят также шаги по формированию зоны безопасности у южных границ Турции, в том числе проведение антитеррористических операций», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Анкаре должны 25 мая состояться переговоры делегаций Швеции и Финляндии с высокопоставленными турецкими чиновниками, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против заявок двух стран на вступление в НАТО