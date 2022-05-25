Москва, , 10:56 — REGNUM В Новой Москве начала действовать новая программа по предоставлению IT-специалистам льготного ипотечного кредита со ставкой от 4,7% годовых, сообщили в Стройкомплексе.

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Льготной ипотекой могут воспользоваться сотрудники IT-компаний в возрасте 22-44 лет включительно, имеющие должность в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Ставка от 4,7% действует на весь период ипотечного кредитования до 30 лет. При первоначальном взносе 15% от стоимости квартиры размер максимального кредита может достигать 18 млн рублей.

Под действие программы льготного ипотечного кредитования попадают сотрудники IT-компаний, имеющие должность в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Также воспользоваться льготами могут IT-специалисты с уже оформленными ипотечными кредитами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России принимает меры для поддержки IT-сектора в условиях внешнего давления.

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