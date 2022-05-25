Сантьяго, , 10:55 — REGNUM Чилийское правительство отложило проведение переписи населения и жилищного фонда на первую половину 2024 года по техническим причинам, связанным с влиянием пандемии коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на совместное заявление минэкономики и Национального института статистики.

Кокимбо. Чили (сс) Eduardo Lopez Lopez

Отмечается, что перепись состоится в период с марта по июнь 2024 года, что на год позже запланированного срока.

Власти объяснили, что это решение обусловлено техническими причинами, в значительной степени связанными с ситуацией в области здравоохранения в стране в связи с пандемией коронавируса.

Они подчеркнули, что решение пользуется поддержкой членов Консультативного комитета по переписи, которые ранее встретились с представителями министерства экономики и Национального института статистики и рекомендовали перенести дату, поскольку для корректировки необходим как минимум год.

По словам властей, перепись населения — это национальная задача, которая позволяет получить актуальную информацию о количестве людей, проживающих на территории страны, и их характеристику.

Этот процесс, подчеркнули они, требует разработки, подготовки и тестирования на коронавирус, чтобы свести к минимуму любые неудобства при проведении работ на местах и чтобы обеспечить максимальное качество и надежность данных, которые сохранятся до следующей переписи.

Что касается статистических потребностей страны, то они указали, что «сокращенная перепись, проведенная в 2017 году, позволяет адекватно покрыть текущие потребности в информации для своевременного и актуального принятия решений в области государственной политики до 2025 года», когда будут опубликованы результаты переписи 2024 года.