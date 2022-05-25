Самара, 25 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Сеть длиной 60 метров обнаружили сотрудники Росрыболовства в реке Самара в Самарской области. Об этом сообщает сетевое издание 63.ru.

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Отмечается, что в разгар нереста неизвестные растянули сеть длиной в 60 метров в запрещенное время и в запрещенном месте. Ее обнаружили сотрудники Росрыболовства в ходе рейда. В сети попались несколько десятков крупных рыб, в том числе с икрой. Инспекторы выпустили рыбу в реку.

«Рыба идет нереститься с 20 апреля по 10 июня. В этот период строго запрещено рыбачить сетями — только удочками и только с берега. Рыболовецкие компании даже аннулируют лицензии своих сотрудников на этот период. Но именно из-за таких строгих запретов нерестовая рыба очень высоко ценится, и у браконьеров жажда наживы пересиливает страх перед законом», — приводят журналисты слова госинспектора Павла Лядина.

Он отметил, что установить личности браконьеров будет трудно.

«Скорее всего, они установили свою сеть ночью. Обычно за подобное деяние следует административная ответственность. Но, учитывая масштабы сегодняшней находки, это будет уже уголовное дело. Хотя, по сравнению с предыдущими годами, количество браконьеров сократилось. Люди становятся более ответственными, понимают, что и так уже почти всю рыбу извели», — пояснил Лядин.