Москва, , 12:14 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожурила представителей делегации Ленинградской области за проигрыш в футбольном матче между командами верхней палаты парламента и областной администрации, передает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.

Футбольный мяч

Напомним, в Совете Федерации проходят Дни Ленинградской области, которой в августе текущего года исполняется 95 лет. Как пошутила Матвиенко на заседании, отметив важные достижения Ленобласти, она не смогла удержаться от критики.

«Не могу удержаться и не покритиковать. Вчера, по традиции, состоялись спортивные соревнования между Советом Федерации и Ленобластью, здесь, к сожалению, успехами вы похвастаться не можете, значит, есть над чем работать», — обратилась с губернатору Ленобласти Валентина Матвиенко.

Она уточнила, что футбольный матч завершился со счетом 5-2 в пользу команды Совета Федерации.

«С волейболом совсем беда. Матч закончился со счетом 3-0, победила команда Совета Федерации», — добавила спикер, указав, что есть и позитивное событие. По результатам соревнований по пулевой стрельбе, в общем зачете, обе команды заработали по 110 очков.

«С учетом особенно нынешней ситуации надо уметь отстреливаться», — заметила Валентина Матвиенко.