Южно-Сахалинск, 25 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске подрядчики приступили к ремонтным работам по проекту «1000 дворов», по которому в этом году в столице Сахалина благоустроят 13 придомовых территорий, сообщается в телеграм-канале полпредства в ДФО.

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Уже началось благоустройство двора на проспекте Мира, 60 — будет заасфальтирован проезд и тротуар, установлены бордюры и лавочки, обустроен газон.

В ближайшее время определятся подрядчики, которые приступят к работам во дворах по улицам Байкальская, 1 и Железнодорожная, 77.

Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии началась реализация программы «1000 дворов», которую инициировал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.