Сочи, Краснодарский край, 25 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Крупную аварию на водоводе устраняют специалисты в Адлерском районе Сочи 25 мая, сообщила пресс-служба МУП «Водоканал Сочи». На улице Белых Акаций обнаружены порывы на магистральном водоводе диаметром 800 мм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Для производства необходимого комплекса работ специалисты будут вынуждены остановить мощное оборудование местной насосной станции. В связи с чем, с ограничением водоснабжения могут столкнуться жители поселков Адлер, Кудепста, Хоста, а также микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана и Раздольное», — уточнили в «Водоканале»

В настоящее время на месте порыва работают специалисты, привлечена необходимая техника. Работы планируется завершить до конца текущего дня. В районы, оставшиеся без воды, обещают направить автоцистерны.