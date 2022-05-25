Иркутск, 25 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась, 450 тысяч жителей региона смогут до конца 2022 года пройти диспансеризацию. Как сообщает 25 мая телеграм-канал городской мэрии, она проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

Правительство Иркутской области Диспансеризация

«Два года медучреждения региона были вынуждены работать в условиях борьбы с коронавирусом. По данным оперштаба мы видим, что эпидситуация сейчас стабилизировалась, поэтому сейчас поликлиники возобновили диспансеризацию жителей» — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Профилактические медосмотры пройдут 132 тысячи человек. Будут задействованы 68 медорганизаций и 21 мобильная медицинская бригада в отдалённых территориях.

С начала 2022 года диспансеризацию прошли почти 103 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, для перенесших COVID-19 детей предусмотрен углубленный профосмотр для выявления последствий болезни, заявил в конце апреля 2022 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Читайте также: В Приангарье наметился рост числа выявленных случаев коронавируса

Читайте также: Мурашко: для перенесших COVID-19 детей предусмотрен углубленный осмотр