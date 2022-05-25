Сеул, 25 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 25 мая телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Schriever.af.mil Ракета

По их словам, стороны осудили недавний запуск ракет с территории КНДР, обсудили действия в ответ на ракетные провокации и договорились и дальше укреплять связи на всех уровнях.

В этот же день Ким Гон также провел телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которым обсудил запуск северокорейских ракет.

Представители двух стран также осудили запуск ракет, подчеркнув, что северокорейские провокации нарушают ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с территории КНДР был осуществлен запуск одной межконтинентальной ракеты и двух баллистических ракет малой дальности.