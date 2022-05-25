Берлин, 25 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Экономика Германии выросла в I квартале, несмотря на сложные экономические условия, вызванные событиями вокруг Украины и пандемией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 25 мая, сообщает Reuters.

City-de.info Промышленность Германии

Крупнейшая экономика Европы выросла на 0,2% за квартал и на 3,8% за год с поправкой на ценовые и календарные эффекты, сообщило Федеральное статистическое управление Германии.

Рост в I квартале означает, что Германия избежала рецессии, после того как ее ВВП упал на 0,3% в конце 2021 года.

«Несмотря на сложные экономические условия в мире, экономика Германии начала 2022 год с небольшого роста», — заявил глава статистического ведомства Георг Тиль.

Хотя расходы домохозяйств и государства остались в основном на том же уровне, что и в предыдущем квартале, а экспорт в начале 2022 года снизился, инвестиции помогли поднять экономику.

Инвестиции в строительство выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на повышение цен. Также выросли на 2,5% увеличились инвестиции в станки и оборудование.

Правительство Германии в своем весеннем прогнозе заявило, что ожидает общий экономический рост в 2022 году на уровне 2,2%.