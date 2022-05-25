Грозный, 25 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Чечне открыт первый в России карбоновый полигон «Way Carbon». Проект реализован Чеченским государственным университетом имени А. А. Кадырова и Грозненским государственным нефтяным техническим университетом имени академика М. Д. Миллионщикова.

Пресс-служба правительства Воронежской области Карбоновый полигон

Суть проекта состоит в создании полигона для «изучения влияния регенеративного животноводства на секвестрационный потенциал пастбищ, а также возможности эффективного использования секвестрационных технологий на пастбищах в предгорных и горных районах», рассказали в Минобрнауки РФ.

Глава ведомства Валерий Фальков стал участником торжественного открытия кампуса карбонового полигона в селении Хой Веденского района. Он расположен на территории 1785 гектаров.

«Это первый и единственный в России полигон, который, помимо выращивания и исследования полезных растений, будет изучать регенеративное земледелие, включающее в себя экологически чистые методы восстановления пастбищ и других сельхозугодий», — рассказал в своем посте в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, что карбоновый полигон «будет способствовать привлечению высококлассных ученых и специалистов в этой сфере», что в целом положительно отразится на уровне подготовки специалистов этого направления.