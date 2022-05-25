Новосибирск, , 10:51 — REGNUM Санкции не повлияли на ход посевной кампании в Новосибирской области. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Евгений Лещенко.

Посевная Lenobl.ru

«В проведении посевной аграриям помогает государственная поддержка, — подчеркнул Лещенко. — В этом году темпы подготовки оборудования, технических средств были существенно выше, чем в предыдущие годы».

По официальным данным, на 24 мая до новосибирских аграриев доведено более 2,5 млрд рублей средств господдержки. К 1 июня сумма достигнет 2,7 млрд рублей (это в два раза больше, чем в 2021 году).