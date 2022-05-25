Джакарта, , 10:50 — REGNUM Индии стоит пересмотреть введённый запрет на экспорт пшеницы, потому что ограничения на экспорт усугубили продовольственную нестабильность. С такой просьбой к Нью-Дели на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе обратилась глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает телеканал NDTV.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Она подчеркнула, страна может сыграть ключевую роль в международной продовольственной безопасности и глобальной стабильности.

«Я действительно осознаю тот факт, что Индии необходимо накормить почти 1,35 млрд человек, и я действительно осознаю жару, которая снизила производительность сельского хозяйства, но я бы попросила Индию пересмотреть своё решение как можно скорее», — сказала Георгиева.

Она пояснила, что «чем больше стран вводят экспортные ограничения, тем больше у других будет соблазн сделать это».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Индии ввели запрет на экспорт пшеницы, который немедленно вступил в силу. Такое решение было принято на фоне внезапного скачка мировых цен на пшеницу, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран оказалась под угрозой, а также из-за опасений дефицита зерна на внутреннем рынке.

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Но министерством торговли и промышленности Индии предусмотрело исключения, которые осуществимы только после специального решения правительства страны. В частности, по просьбе властей других стран правительство Индии может дать такое разрешение.

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