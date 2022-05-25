Кишинёв, , 10:48 — REGNUM Члены Партии социалистов Молдавии и их сторонники 25 мая вышли на акцию, протестуя против задержания бывшего президента республики, почетного председателя ПСРМ Игоря Додона. Об этом сообщают молдавские «Аргументы и факты».

Протест

По данным журналистов, протестующие скандируют: «Нет диктатуре!», «Требуем справедливого правосудия!», «Позор!», «Молдова!», «Свободу!». Они считают уголовные дела в отношении Додона политически преследованием.

Протестующие также обвиняют действующую власть в некомпетентности. По мнению активистов, борьба с оппозицией ведётся для того, чтобы прикрыть неудачи при управлении страной.

Напомним, Додон был задержан 24 мая после того, как в домах у него и его родственников провели обыски. Обыски длились несколько часов. По информации СМИ, изъято несколько десятков тысяч евро, полмиллиона леев (около €26 тыс.), чайный набор и подарочные шахматы.

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