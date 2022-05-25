Москва, , 10:57 — REGNUM Ленинградская область рассчитывает на пересмотр финансовой модели для строительства станции Петербургского метрополитена в областном городе Кудрово для снижения своей доли в этом совместном с Петербургом проекте. Об этом на «Часе Ленинградской области» на заседании Совета Федерации 25 мая заявил глава Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Новостройки Кудрово Лебедев руслан

Он напомнил, что в районе Кудрово планируется построить новую станцию четвертой линии метро Петербурга и электродепо «Правобережное» для обслуживания поездов этой линии.

«Город (Санкт-Петербург, — прим. ред.) взял на себя обязательства по проектированию и строительству объектов метрополитена, область взялась выделить необходимые земельные участки для размещения объектов метрополитена и их подключения к инженерной инфраструктуре», — пояснил спикер.

При этом Ленинградской области предлагается профинансировать 50% стоимости проекта, с чем власти региона не готовы согласиться по целому ряду причин.

«Во-первых, большая разница региональных бюджетов. Не учтены расходы области по подготовке документации по планировке территории, изъятию участков и предоставлению ликвидных территорий под размещение (объектов) метро», — пояснил Сергей Бебенин

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Санкт-Петербурга готовы в 2023 году приступить к строительству второй станции Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области — в городе Кудрово Всеволожского района. А власти Ленинградской области зарезервировали землю под строительство станции и депо.

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