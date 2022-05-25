Волгодонск, Ростовская область, , 10:47 — REGNUM В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков, фигурантами которого являются четверо жителей Волгодонска. В состав банды входили трое подростков, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в марте 2022 года обвиняемые, сговорившись, получили через мессенджер от пока неустановленного лица сообщения с фотографиями и GPS-координатами тайников с наркотиками, откуда забрали их и попытались сбыть через закладки. Силовики задержали банду с поличным. У них были обнаружены девять полимерных пакетов с наркотиками.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.