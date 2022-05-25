Сеул, , 10:47 — REGNUM «Оборудование для детонации» было испытано Северной Кореей и это, возможно, было сделано для подготовки к ядерному испытанию. Об этом 25 мая сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление офиса президента Южной Кореи.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

«Было зафиксировано, что (КНДР — ред.) в другом, не на полигоне Пхунгери, месте тестирует работу оборудования для детонации ядерного заряда для подготовки к седьмому ядерному испытанию», — говорится в заявлении офиса южнокорейского президента.

При этом первый заместитель руководителя офиса национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё уточнил, что власти Южной Кореи не считают, что Пхеньян будет проводить ядерные испытания в течение ближайших дней, однако это, по его мнению, «безусловно» может произойти в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Южной Кореи Пак Чин и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили ракетные пуски КНДР.