Москва, 25 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Британская компания Marks & Spencer полностью покинет российский рынок, говорится в заявлении компании.

Одежда

Компания прекратила поставки одежды в Россию ещё в марте 2022 года. При этом полностью уйти с рынка компания не могла из-за юридических особенностей работы франчайзи, поэтому оставались открытыми порядка 50 магазинов.

В новом заявлении Marks & Spencer говорится, что уход британской компании из России станет окончательным.