Брянск, , 10:56 — REGNUM В Брянской области за истекшие сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 36 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в региональном оперативном штабе. Госпитализировано 10 новых пациентов.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 161 777 носителей инфекции. Завершил лечение выздоровлением 157 501 человек. От осложнений при COVID-19 скончалось 4015 пациентов, за последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Лаборатории региона провели 1 876 473 исследования на коронавирус.