Техас, США, 25 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Американская актриса Тейлор Свифт высказалась относительно трагедии в Ювальде, штат Техас (США), где произошла стрельба в начальной школе. Артистка опубликовала пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter 25 мая.

Cosmopolitan UK Тейлор Свифт

Свифт выпустила первый твит за несколько месяцев, в котором назвала произошедшее «невыносимым горем». Она также добавила к своему посту видеозапись, на которой тренер баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказывается о стрельбе в школе в Ювальде: «Когда мы будем что-то делать? Я устал. Я так устал выступать и выражать соболезнования опустошенным членам семей, которые находятся там. Я очень устал. Я устал от минут тишины. Хватит», — говорит в ролике тренер, сдерживая слёзы.

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая 2022 года 18-летний житель города Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. В результате этого погибли 22 человека, 19 из них — дети.