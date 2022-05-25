Кострома, , 10:46 — REGNUM Комитет образования администрации Костромы собирает заявки от родителей, желающих отдать детей в школу в посёлке Волжском. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стройка школы в пос Волжском в границах Костромы

Образовательное учреждение рассчитано на 900 мест, его строительство завершится до 20 декабря 2022 года. Родителям предлагают пройти опрос, указав, где сейчас учатся их дети, в какой класс они планируют пойти и какие иностранные языки изучают. Участие в анкетировании не приравнивается к заявлению на зачисление и носит статистический характер.

Кроме общеобразовательных программ в школе обещают организовать дополнительные занятия по спортивному и художественно-эстетическому направлениям. В учреждении будет мастерская по обработке металла и древесины, информационно-библиотечный центр, актовый зал.

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