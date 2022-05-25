Москва, 25 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. 1 июля 2022 года в Чебоксарах состоится форум Городов трудовой доблести, в рамках которого запланировано открытие первого в России мемориала «Строителям безмолвных рубежей», увековечивающего подвиг тружеников тыла — строителей оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. Об этом было заявлено 24 мая в Москве в ходе заседания рабочей группы по подготовке и проведению форума Городов трудовой доблести. В мероприятии приняли участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, сообщает пресс-служба приволжского полпреда.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Участниками предстоящего форума станут делегации 44 городов трудовой доблести, государственные и общественные деятели, молодежь, представители профессионального и творческого сообществ, общественных патриотических организаций. В ПФО почетное звание «Город трудовой доблести» указами президента РФ Владимира Путина присвоено 14 городам: Ижевск, Казань, Киров, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Дзержинк (Нижегородская область), Лысьва (Пермский край) и Сызрань (Самарская область).

В рамках форума пройдут тематические сессии, дискуссионные панели, творческие кластеры, мастер-классы с презентацией лучших практик, тематических экскурсий по предприятиям трудовой доблести. Для участников проекта запланирована интерактивная акция «Одна страна — Одна Победа!». Каждому городу будет предложено изготовить эмблему, которая в полной мере сможет отразить вклад жителей в Победу. Главы городов символично закрепят данную эмблему на общей карте страны. Центральным местом форума станет одно из ведущих предприятий столицы Чувашии — АО «Чебоксарский электроаппаратный завод». Именно здесь состоится мультимедийная выставка «Все для фронта, все для победы!».

На совещании было отмечено, что опыт Чувашии по популяризации и увековечиванию трудового подвига народа может стать для регионов страны успешной практикой при подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, ИА REGNUM в течение шести летведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который стал отправной точкой для властей республики отметить в 2021 году 80-летие начала войны и строительства рубежей обороны. Чувашия первая в стране на государственном уровне приняла решение увековечить подвиг народа в тылу, затем к проекту подключились власти Пензенской области.

Проект ИА REGNUM «Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский

30 сентября 2021 года ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM(г. Москва) научную конференцию«Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.».

На территории Козловского района Чувашии строится мемориальный комплекс «Строителям безмолвных рубежей». Мемориал представляет собой 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км линий обороны, а также 26 гранитных стел в честь 26 муниципалитетов Чувашии, участвовавших в строительстве оборонительной линии.