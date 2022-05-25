Бухарест, , 10:45 — REGNUM Эксплуатация самолетов МиГ-21 LanceR в составе ВВС Румынии продлена сроком на один год. Об этом 25 мая со ссылкой на заявление румынского министерства обороны сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, военное ведомство страны отменило свое распоряжение от 15 апреля нынешнего года о приостановке полетов соответствующих машин.

По словам главы минобороны страны Василе Дынку, МиГ-21 LanceR будут эксплуатироваться до 15 мая 2023 года исключительно для выполнения задач постоянной боевой службы воздушной полиции и для поддержания летной подготовки пилотов.

Напомним, МиГ-21 LanceR является израильско-румынским многоцелевым истребителем, созданным на основе советского боевого самолета. Всего на вооружении ВВС Румынии состоит 36 указанных единиц.