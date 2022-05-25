Бухарест, 25 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Эксплуатация самолетов МиГ-21 LanceR в составе ВВС Румынии продлена сроком на один год. Об этом 25 мая со ссылкой на заявление румынского министерства обороны сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Таким образом, военное ведомство страны отменило свое распоряжение от 15 апреля нынешнего года о приостановке полетов соответствующих машин.

По словам главы минобороны страны Василе Дынку, МиГ-21 LanceR будут эксплуатироваться до 15 мая 2023 года исключительно для выполнения задач постоянной боевой службы воздушной полиции и для поддержания летной подготовки пилотов.

Напомним, МиГ-21 LanceR является израильско-румынским многоцелевым истребителем, созданным на основе советского боевого самолета. Всего на вооружении ВВС Румынии состоит 36 указанных единиц.