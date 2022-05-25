ЗАТО Фокино, Приморский край, 25 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Разборками и дракой закончился последний звонок в посёлке Дунай (входит в состав ЗАТО Фокино) в Приморском крае.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шашлыки

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Выпускники решили отметить праздник на природе, приготовить шашлыки, повеселиться, взрослых приглашать не собирались.

Но на пикнике неожиданно появились учителя и стали конфликтовать с одной из школьниц.

«Вскоре разбирательство перешло в разборки на кулаках. Итог — два заявления в полицию. Одно поступило от матери несовершеннолетней, другое — от взрослых участниц драки. В том, кто был прав, а кто виноват, будут разбираться правоохранители», — сообщает телеграм-канал «Владивосток №1.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Сахалина и Курил 25 мая прозвенели последние звонки. Из 140 учебных заведений выпустили более 5,5 тыс. девятиклассников и 3 тыс. одиннадцатиклассников.