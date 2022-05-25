Иркутск, , 10:44 — REGNUM В Иркутской области за минувшие сутки, 24 мая, ликвидированы девять пожаров на площади 9264,3 га. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, действующих осталось шесть очагов на площади 97 га.

Пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Полностью локализовано семь пожаров на площади 3296 га, ликвидировано за минувшие сутки девять пожаров на площади 9264,3 га.

В тушении всех лесных пожаров было задействовано 750 человек: 360 пожарных-десантников, 185 сотрудников лесопожарных формирований, 205 мобилизованных граждан, а также 162 единицы наземной техники.

10 самолётов — в авиамониторинге: пять Ан-2 и столько же легкомоторных. Три вертолета Ми-8 работали на тушении лесных пожаров и передислокации десантников. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России работал на ликвидации пожара в Усть-Илимском районе, сделал 14 сливов воды, обработал 3000 метров кромки огня. В перброске десантников также участвовал вертолёт Ми-8 МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в виду аномальных температур и сильного ветра пожароопасный сезон-2022 в Иркутской области оказался сложным. Режим ЧС продлён до 29 мая.

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