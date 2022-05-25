Ирвайн, США, , 10:44 — REGNUM Мобильный ролевой экшен Diablo Immortal не выйдет в Бельгии и Нидерландах из-за строгой политики этих стран в отношении лутбоксов. Об этом 25 мая пишет портал PCGamesN.

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Разработчики из Activision Blizzard, в свою очередь, не собираются отказываться от использования лутбоксов в игре. Вероятно, в ближайшее время релиз Diablo Immortal запретят и в ряде других стран.

Напомним, что лутбокс — это виртуальный контейнер, который содержит случайный набор внутриигровых объектов. Среди них могут быть как косметические предметы, так и предметы, непосредственно влияющие на игровой процесс.

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