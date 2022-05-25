Москва, 25 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры уничтожения разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 пункта управления и бронетехники подразделений ВСУ.

Russianhelicopters.aero Ка-52К

На кадрах показано, как российские вертолеты готовятся к выполнению задания и отправляются в назначенные точки.

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Удары были нанесены с расстояния пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений ВСУ.