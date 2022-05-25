Пермь, , 10:41 — REGNUM В Перми с начала 2022 года задержано более 100 расклейщиков объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Штраф Fas.gov.ru

Нарушители задержаны в рамках рейда, который проводит регулярно муниципальная административно-техническая инспекция, выявляя незаконные объявления. Выявлять злоумышленников помогает полиция.

Почти за четыре месяца в краевом центре задержано 104 расклейщика незаконных объявлении. В отношении всех них возбуждены административные производства.

Стоит отметить, за расклейку объявлений в непредназначенных для этого местах предусмотрен штраф. Его размер варьируется от 2 тыс. до 30 тыс. рублей.