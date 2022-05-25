Москва, , 10:40 — REGNUM Для того, чтобы перестройка российской экономики, о которой говорит глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, шла успешно, необходимо повышать привлекательность внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Рост экономики Peggy Marco

«Успешность процесса перестройки будет зависеть от того, как оперативно получится заменить логистику поставок и переориентировать экономику на новые рынки, — сказал Алиев. — Для этого необходимо создать взаимовыгодные условия для того, чтобы повысить привлекательность внутреннего рынка. Если перестройка пройдет успешно, то РФ получит возможность развиваться более качественно и устойчиво».

Как полагает Алиев, риски провала перестройки могут реализоваться в случае сильного давления западных недружественных стран на государства, с которыми РФ планирует расширять взаимовыгодное сотрудничество.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Балацкий назвал три группы факторов, от которых зависит успех начавшейся экономической перестройки российской экономики.

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