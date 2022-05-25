Петропавловск-Камчатский, , 19:26 — REGNUM По нацпроекту «Экология» Камчатка получит 14 новых мусоровозов и 1100 евро-баков для сбора твёрдых бытовых отходов. Вся техника для регионального оператора по обращению с ТКО закупается отечественная, поэтому проблем с запасными частями из-за введённых санкций не возникает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в краевом правительстве.

Камаз Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Автопарк городов Ямала пополняется новыми отечественными автобусами

Новые евро-баки для сбора мусора отечественного производства, которых в прошлом году закупили 1200 штук, установлены в центральной агломерации Камчатки.

В рамках нацпроекта проводится модернизация специализированной техники и оборудования, а также информационно-техническое оснащение регионального оператора.

Для вывоза ТКО на Камчатке используются автомобили КамАЗ, МАЗ и ГАЗОН Next. Запчасти для них закупаются отечественные и это дает возможность работать без сбоев в условиях санкционного давления.

«Техника показывает себя очень хорошо. Все запчасти отечественные, мы справляемся тем, что заказываем их с материка. В прошлом году мы значительно обновили автопарк — были закуплены новые машины ГАЗОН Next, КамАЗы на газовом топливе. И в этом году в рамках нацпроекта тоже придет большой ассортимент машин, самое главное — придет тракторная техника, тоже отечественного производства. Прошлогодний пожар на свалке показал, что у нас ее недостаточно, поэтому мы ее очень ждем. Часть тракторов будет направлена в северные районы», — прокомментировал начальник ремонтной мастерской ГУП «Спецтранс» Борис Симак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новом Уренгое (ЯНАО) автопарк городского общественного транспорта пополнился двумя новыми автобусами курганского производства. Все они на экологически чистом газомоторном топливе, решают задачи нацпроекта «Экология».