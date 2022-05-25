Тула, , 10:38 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России (Союзмаш) и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», состоявшемся 24 мая в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Тульский губернатор принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей России Управление пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин выступил на заседании с приветственным словом, в котором отметил большую роль Союзмаша в развитии и поддержке промышленности страны. Он подчеркнул, что сегодня особое внимание уделяется устойчивому развитию всех отраслей промышленности, в первую очередь — оборонно-промышленному комплексу. Глава региона подчеркнул, что актуальными остаются вопросы, касающиеся ОПК страны. Кроме того, отметил Дюмин, Союз машиностроителей активно участвует и в разработке предложений в гражданской промышленности. Так, комиссия Госсовета по направлению «Промышленность» совместно с Союзмаш работает над совершенствованием системы поддержки предприятий и вырабатывает новые предложения. Одна из последних инициатив — создание специальной программы промышленной ипотеки.

Тульский губернатор также рассказал о сотрудничестве Союзмаша с регионом в самых различных сферах. Так, с 27 июня по 7 июля 2022 года состоится десятый Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» с участием представителей более 70 стран. Губернатор отметил работу и тульского отделения Союзмаш. Ее результатом стали лидирующие позиции в рейтинге эффективности отделений Союза машиностроителей.

На заседании обсуждались вопросы смягчения последствия вводимых против России санкций и вопросы развития импортозамещения.

«Последние три месяца в условиях всесторонних ограничений показали, что российская экономика сохраняет свою устойчивость и запас прочности», — сказал президент Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.