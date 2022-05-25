Анкара, 25 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. 25 мая в Анкаре должны состояться переговоры делегаций Швеции и Финляндии с высокопоставленными турецкими чиновниками, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против заявок двух стран на вступление в НАТО, сообщает 25 мая Associated Press.

Bjørn Christian Tørrissen Современная Анкара. Мечеть Коджатепе

18 мая Швеция и Финляндия подали письменные заявки на вхождение в НАТО.

Турция заявила, что выступает против принятия двух скандинавских стран в военный альянс, ссылаясь на недовольство Швецией — и в меньшей степени Финляндией — из-за поддержки Рабочей партии Курдистана и других организаций, которые Турция рассматривает как угрозу своей безопасности. Она также обвиняет обе страны в введении ограничений на экспорт оружия в Турцию и отказе в выдаче подозреваемых в терроризме.

Возражения Турции ослабили надежды Стокгольма и Хельсинки на быстрое вступление в НАТО и поставили под угрозу доверие к трансатлантическому альянсу. Все 30 членов НАТО должны дать согласие на прием новых членов.

По словам турецких официальных лиц, шведская и финская делегации намерены обсудить претензии Турции с Ибрагимом Калыном, пресс-секретарем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Шведскую делегацию возглавит государственный секретарь Оскар Стенстрём, а финскую — заместитель министра иностранных дел Юкка Саловаара.