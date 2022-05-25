Вашингтон, 25 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Компаниям из недружественных России стран Евросоюза пришлось забыть о ранее сделанных заявлениях о нежелании платить за российский газ в рублях и уступить требованиям Москвы. Об этом сообщает The Washington Post.

Die Welt Россия vs ЕС

В качестве причин таких изменений называются опасения энергетического кризиса.

«Европейские энергетические компании, по всей видимости, подчинились требованиям президента России Владимира Путина покупать природный газ, используя новую сложную систему оплаты», — указано в статье.

Отмечается, что эта «уступка, которая позволяет избежать новых отключений газа, а также обеспечивает Путину победу с точки зрения связей с общественностью».

Авторы публикации пишут, что страны Евросоюза хоть и обсуждают меры сокращения зависимости от поставок российских энергоносителей, в краткосрочной перспективе готовы приложить значительные усилия, чтобы избежать кризиса. Так, большая часть стран ЕС всё же отказались от высказываний про шантаж и примирились с основанными на технических деталях договоренностями.

«[Таким образом] Европа купила некоторое время на то, чтобы без непосредственных и значительных сокращений поставок энергоносителей заполнить свои хранилища перед пиковыми периодами спроса следующей зимой», — отмечается в публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский журналист Ян Махачек заявил, что страны Евросоюза согласились обойти собственные антироссийские санкции ради поставок газа из России. Он указал, что Москва выдвинула условие по оплате газа исключительно в рублях, и хотя Евросоюз изначально отвергал подобную схему расчётов, в итоге почти всем европейским странам пришлось перейти на использование российской валюты. На деле это означает обход санкций, введённых странами ЕС в отношении России.