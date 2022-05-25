Москва, 25 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Банк России объявил о проведении внепланового заседания, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Как следует из сообщения регулятора, пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

Ранее, 29 апреля, Центральный банк России снизил ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов до 14% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара и евро 25 мая в ходе торгов опустились до исторических минимумов.